不少人都有通勤遇到天菜型異性的經驗。一名黃姓女網友表示，她的閨密搭乘高鐵時，旁邊坐了一位帥哥，為了分享給她，使出大絕招拍照，起初，黃女收到照片還一臉茫然，仔細一看後才發現，那名帥哥的影子就反射在閨密的眼鏡中，令她直呼「連反射都帥」，逾4千名網友也紛紛為這偷拍技巧感到驚呼，並敲碗求正面。

好友為偷拍高鐵上的帥哥，利用眼鏡反射偷拍，不少網友看了直呼「連反射都帥」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

黃姓女網友昨（26）日於臉書社團《爆廢1公社》指出，閨密搭乘高鐵時，旁邊坐了一位帥哥，令她忍不住想要偷瞄幾眼，也不敢明目張膽地拍照，但又想要與黃女分享，沒想到過沒多久，黃女果真收到閨密傳來的偷拍照片。

起初，黃女收到照片時，還滿頭霧水，結果仔細一看才發現，原來魔鬼藏在細節裡，那名男子的影子就反射在閨蜜眼鏡鏡片上，令她驚呼「真的帥到連反射都覺得帥」。

貼文曝光後，逾4千名網友熱烈迴響，不少人都為這偷拍技巧感到佩服，「你朋友是特務嗎？」、「這偷拍也太高招了」、「妳下次可以改戴全黑太陽眼鏡嗎？這樣拍比較清楚哦」；另外也有大批網友留言「這男的感覺很有型」、「好像真的滿帥的」、「求正面高清照」、「恭喜妳跟他合照了」。

(中時新聞網)