受中國市場打壓，周二日本天然橡膠期貨跌近三周新低；由於全球COVID-19確診人數持續激增，引發市場對經濟復甦放緩的擔憂，經濟前景的不確定性，導致需求疲軟打壓膠價，令亞洲地區天然橡膠期價續疲，其中日本期膠觸及三週低點，上海期膠跌近1.5%，新加坡期膠急挫逾4%。

大阪OSE交易所-指標6月期貨跌近2.2%，報每公斤225日圓；新加坡SICOM-RSS3 2月期貨挫逾4%，報每公斤215美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌1.4%，收於每噸14060元人民幣。

亞洲現貨市場也收低，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB持平，報每公斤62.95泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.5%，報現貨價每公斤158.4美分。

分析師表示，越南和泰國東北部產區，將於1月底至2月初進入停割期，泰國南部預計2月底開始停割，而泰國疫情蔓延速度有所緩解，料有機會為膠價帶來支撐。(商品行情網)

(時報資訊)