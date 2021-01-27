歐股在周二收漲；瑞銀(UBS)和汽車零件供應商Autoliv的強勁獲利，為一連串企業樂觀財報增添動力；同時國際貨幣基金也調高2021年全球成長預期。

周二泛歐Stoxx 600指數漲2.57點或+0.63%，為407.70點。德國股市上漲1.66%；汽車股、工業公司、思愛普協助DAX指數上揚。

瑞銀上漲2.4%；該財富管理銀行淨獲利上漲創紀錄的137%。

歐股金融服務股漲1.8%。瑞典收購集團殷拓(EQT)上漲1.8%；該集團以18.7億美元簽約買下全球房地產投資管理公司Exeter財產集團。

國際貨幣基金上調了2021年全球經濟成長預測，並指出，2020年由新冠病毒引起的衰退，要比預期再降低1個百分點。

義大利富時MIB指數開低走高，漲1.2%。總理孔蒂(Conte)周二稍晚對總統提交辭呈，並希望自己有機會在未來籌建一絕對多數內閣。孔蒂的執政聯盟之中的前總理，因不滿新冠紓困資金分配而離開內閣，讓孔蒂在國會信任投票中失去絕對多數支持，雖然繼續執政，然總統要求有絕對多數新內閣。

義大利裕信銀行(UniCredit)大漲4.5%。該行據報導將任命歐洲知名投資銀行家Andrea Orcel為執行長。

瑞典Autoliv上漲5.3%。該汽車零件供應商上季獲利優於預期。

西班牙藥廠PharmaMar大漲21.1%。知名學術期刊Science一新論文顯示和證實，該公司藥物合成物(drug plitidepsin)對新冠病毒具有「強效的臨床前效果」。

工業天然氣製造集團林德(Linde)漲3.5%。該集團宣布增加季度股息和一個50億美元的股票回購計畫。

(時報資訊)