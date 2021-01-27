韓國央行(BOK)27日最新數據顯示，雖然疫情尚未退溫，但隨著全球疫苗推廣愈來愈普及下，韓國消費者的信心在元月份明顯出現改善。

BOK表示，元月份綜合消費者信心指數（CCSI）為95.4，較上月上升4.2點，但仍低於悲觀與樂觀的分水嶺100。

本月份是繼2020年12月下降後，首次出現成長。當時，韓國飽受疫情摧殘，每日確診者都高達千位以上。疫情最新統計，韓國每日確診者已降至約400位左右。

BOK觀察到，隨著民眾對疫苗有所期待，新確診者增加速度漸緩下，消費者信心跟著漸漸提升。目前，居住人口數2500萬，約占韓國總人口數一半的大首爾地區，還是在實施2.5級社交規範，其它地方則是2級，並預計31日可以解禁。韓國最高等級社交限縮規範是3級，若大首爾再升等1級，就會來到最高警戒點。

不過，這些嚴厲的社交規範雖嚴重打擊小本生意業者與服務業，但這份報告指出，韓國消費者對未來還是抱有樂觀期待，因此相關衡量指數也來到89，高於2020年12月的81。

(時報資訊)