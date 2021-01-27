美國棒球作家協會（BBWAA）今（27）日在大聯盟官網宣布，入圍的25位球員中無人獲得至少75％的選票，得票最高的是席林（Curt Schilling）的71.1％，第9次落選。且因疫情之故，資深委員會要到明年冬天才會召開，因此今年名人堂確定不會有新成員加入。

如果以BBWAA的票選結果而言，這是史上第9次從缺，上次是2013年，另外7次發生在1945、1950、1958、1960、1965、1971、1996年。加上資深委員會推荐入選的結果，則是史上第7次無人入堂，過去6次是1940年、1941年、1943、1950、1958、1960年，前3次是因界大戰沒有票選，名人堂則於1936年成立。

得票數前3名是席林（Curt Schilling）、邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）。其中席林得到285票、得票率71.1％，去年是70％；邦茲得到248票、得票率61.8%，克萊門斯得到247票、得票率61.6％，都比去年略增，但不易跨過當選門檻。首次參選者得票最高的是哈森（Tim Hudson）的21票、得票率5.2％，還有5人槓龜，一票未得。

席林生涯戰績不錯也沒有禁藥疑慮，但球場外的言行備受爭議，包括帶有種族歧視與男女平權的言論都未被認同。以致今年第9次落選，明年是最後1次靠BBWAA票選入堂的機會，之後就要靠資深委員會幫忙了。

此外，「全壘打王」邦茲與7屆「賽揚獎」得主克萊門斯都是因為禁藥陰影，同樣在歷經9次票選仍與名人堂緣慳一面，得票率僅6成左右，明年想要入選也不太可能。

(中時 )