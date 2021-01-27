宜蘭縣有生鮮超市這個月推出8款文青購物袋，業者從「一句話惹怒宜蘭人」的網路討論為發想，將「你家才是後花園la！」等文字設計在購物袋上，沒想到購物袋相當搶手、在網路中爆紅，所帶來的效益出乎業者預想之外。

「在一句話惹怒宜蘭人」的討論中，當屬「宜蘭是台北的後花園」，如郭台銘參與國民黨總統初選時，因曾說宜蘭要做台北的後花園，而引起討論，有網友認為，宜蘭就是宜蘭，並非是誰家的後花園。

在宜蘭縣經營28年、有18家門市的喜互惠生鮮超市，每年1月開始都會推出限定購物袋，但購物袋設計上多取自宜蘭的地景，經業者內部討論後，今年設計上採宜蘭人限定的語錄，共有8款，每周推出2款，滿千元消費贈送一個。

業者表示，由於宜蘭常常雨下不停，第2周的「雨下整夜，我明天早上還要上班」購物袋，銷量最佳，至於討論度最高，是本周的「你家才是後花園la！」很多臉書社團都有分享、討論。

業者表示，滿千送購物袋活動即將結束，到28日止，但2月開始會在網路商店上推出滿千送購物袋活動，購物袋採隨機贈送。

(中時 )