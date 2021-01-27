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一位重機騎士24日前行經新北市石碇區附近時，因禮讓一旁的轎車而放慢速度，未料此舉卻引起後方的紅色廂型車駕駛暴怒，逼車4公里，甚至駕駛在停等紅燈時拿著開山刀下車逞兇鬥狠，恐怖行徑全被行車紀錄器攝下，在網上引起討論。

一位重機騎士與友人24日晚間騎車前往深坑老街吃晚餐，在中途時，後方有台紅色廂型車一度無視安全車距，緊黏機車屁股，而後因騎士右方的車輛遇切入，騎士禮讓因此放慢速度，不料此舉卻引起廂型車司機的不滿。

箱型車宛如討債般，一路按喇叭逼車，不管機車如何變換車道，箱型車都立刻跟上，甩也甩不掉行駛了將近4公里，最後在路口停等紅燈時，騎士與友人察覺廂型車駕駛狀態異常，提醒彼此注意安全之餘，廂型車駕駛逕自從車內走下，右手拿著開山刀，怒氣沖沖的與騎士理論，行為相當嚇人。

駕駛氣憤的叫囂「比中指，X，三小啊」甚至恐嚇騎士再比就要讓他手斷掉。對此，騎士則否認有比中指，對於駕駛的行為感到莫名其妙。

事後騎士友人將行車紀錄器後製上字幕張貼在個人臉書，不少網友在留言區喊罵，「要報警...給這種人一個教訓，不然以後還有其他人受害」、「下車會拿刀拿棍的，通常是俗辣要壯膽」、「拿刀好像比較秋，之後到警局的時候都變成俗辣」。而騎士則在留言區透露，友人將前往警局報案，控告對方恐嚇。

(中時新聞網)