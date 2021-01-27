部立桃園醫院群聚感染引發恐慌，新北市聯合醫院是新北傳染病防治醫療網縣市應變醫院，院長項正川27日在新北市防疫會議提出因應作為，並提出分棟、分層、分艙與分室的四分原則、七個階段清空醫院計畫，以備不時之需。

項正川說，聯合醫院嚴格門禁管制，出入口健保卡讀卡並核對接觸史及旅遊史等，且自25日起禁止探病，陪病者限1人採實聯制登記。

另外就醫分流，包括戶外篩檢站、動線分流不交叉，並區劃工作人員採分棟、分樓層工作模式，避免交叉感染。

整備清空醫院的計畫4分包括分棟畫分區域動線，降低病人風險；分層減緩醫護負擔，發揮醫療效能；分艙縮小感染範圍，避免院內傳染；分室兼顧身心支持，隔絕交叉感染，並依七階段實施。

項正川表示，目前聯醫也將非負壓隔離病房改裝，符合一人一室，而住院者若非緊急溝通，可透過視訊，保障醫護人員安全，另外居家隔離也可透過視訊治療。

項正川說，聯合醫院定時檢整所有防疫物資，第二、三線的醫護人員、行政資源目前持續教育訓練，配合中央與衛生局指令隨時上線。

侯友宜表示，新北市準備好了，希望打仗過程中聯醫負責重責大任，18家責任醫院支援桃園外，也要負起新北甚至是台灣全民的責任，請衛生局不斷做好檢視，趕快在過年前做到位。

(中時 )