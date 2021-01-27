65歲國際巨星周潤發出道40多年潔身自愛，無論是圈內或圈外都備受敬重，最近有香港資深記者在專欄寫下周潤發夫婦的相處細節，許多讀者看了都感動不已。

根據《網易娛樂》報導，擁有35年採訪經驗的資深娛樂記者「白露眉」於專欄曝光周潤發和妻子陳薈蓮的私下恩愛互動，白露眉指出他們即便吵架、冷戰，都不會拖超過一天，「而且無論誰對誰錯，一般都是發哥先讓步，因為發哥不想因小問題影響夫妻間感情」。周潤發常常會虧老婆話很多，陳薈蓮怕被嫌棄，主動跟狗玩，讓丈夫稍微過清淨的日子，想不到發哥又不習慣了，「因為30幾年來已適應每日好像有隻蜜蜂在耳邊嗡嗡嗡」。

周潤發夫婦情牽34年。（圖／中時資料照）

陳薈蓮每天幾乎都會逛九龍城街市，起初很多老闆都會送東西給發嫂，但是周潤發不願佔別人便宜，叮嚀老婆老闆都是做生意的，拿了別人的東西一定要還錢，不喜歡帶現金出門的陳薈蓮便養成一個習慣，買東西先簽名記帳，直到月底再一次結清。

久而久之，周潤發夫婦和九龍城街市的老闆們成為好友，只要知道老闆們有困難或生重病，都會提供經濟上的支援和介紹醫生，甚至開車協助送進醫院，相當窩心。不只如此，周潤發曾包了一台大型遊覽車請老闆們吃盆菜、看電影首映會，白露眉形容，「我就見過在首映會上，當發哥忙著接受訪問，盛裝的發嫂看到這些九龍城街坊，她會撇下其他貴賓，好熱情地主動走過去跟街坊打招呼，這些街坊確實有點兒受寵若驚」完全沒大明星架子的周潤發夫婦，感人暖舉再添一筆。

(中時新聞網)