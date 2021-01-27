台灣首座以地方文化敘事為主題的插畫藝術籃球場─「叱吒風雲‧追求卓越」，110年1月24日(週日) 在金門縣瓊林聚落正式啟用。

台灣首座以地方文化敘事為主題的插畫藝術籃球場，110年1月24日(週日) 在金門縣瓊林聚落正式啟用。(戴志揚翻攝)

台灣首座以地方文化敘事為主題的插畫藝術籃球場，110年1月24日(週日) 在金門縣瓊林聚落正式啟用。(戴志揚翻攝)

啟用典禮由金門縣黃怡凱副縣長、插畫藝術家吳騏先生、文化局許正芳局長、金湖鎮陳文顧鎮長、瓊林十七郎公裔孫基金會蔡乃靖董事長、瓊林里蔡顯明里長、瓊林社區發展協會蔡懷芝理事長等貴賓共同揭牌。

台灣首座以地方文化敘事為主題的插畫藝術籃球場，110年1月24日(週日) 在金門縣瓊林聚落正式啟用。(戴志揚翻攝)

開瑄國小廿四節令鼓隊經典曲目鼓「雷霆萬鈞」響徹雲霄的開場演出後，隨即由黃怡凱副縣長、蔡乃靖董事長分別領隊進行首屆「瓊森盃復刻版」三對三友誼賽。在現場加油聲、歡呼聲中，見證瓊林風獅爺籃球場的誕生。

瓊林風獅爺籃球場為金門縣瓊林再造歷史現場文化創意產業輔導發展計畫(第三期)」案之聚落傳統文化藝術培訓發展項目成果。負責執行本計畫方案的黃昭瑾教授表示，文化美學的涵養與文化藝術的展現能力，是文化觀光得以永續發展的重要基礎。

這座藝術籃球場在社區發展協會蔡懷芝理事長、出生於金門的知名插畫藝術家吳騏先生、開瑄國小孫麗琪校長，以及執行團隊對文化藝術教育紮根的共識與堅持下，獲得金門國家公園管理處曾偉宏處長、金湖鎮陳文顧鎮長的支持，在社區居民、開瑄國小、金門大學服務學習課程等共同參與協助下，完美展現！

「謹守禮法、追求卓越」的瓊林地方精神，巧妙地與籃球競技場上運動家精神融合做為設計理念。設計融入風獅爺、牡丹花、籃球、風、雲、雨、彩虹等元素。

全景構圖以兩尊風獅爺尊禮競技為主軸，象徵在風調雨順的瓊林聚落裡，風獅爺引領瓊林子弟，透過籃球競技，強健體魄的同時，涵養謹守禮法、追求卓越的運動家精神。瓊林風獅爺籃球場，是一項公共藝術與運動場域結合的經典，更是瓊林文化創新傳承的新里程碑。

(中時新聞網)