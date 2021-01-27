昨天把中大型股(台灣50+台灣100+上櫃50，共200檔)的資料統計了一下，給大家參考，不管是追求動能型的，或是喜歡價值型的，或許可以得到一點參考。

目前護國神山--台積電的本益比約30倍，與過往大多落在20-25倍的水準相比，等於上了另一個台階，因今年台積電預估EPS成長約15%，但本益比卻增加了3成，因此目前股價的漲幅中，評價上升> EPS成長，反應出資金對台積電未來的期待，以及資金的集中配置效應，台積電長期來看仍有成長的空間，如台積電CEO所言，2025年之前，每年15%的年成長可期，所以若股價不動，明年的本益比會自動下滑，之後每年都會降低，這是買台積電的底氣。

若台積電保持在30倍本益比之上，其他個股就有機會輪到比價，比如成長性高於台積電的公司，本益比就能挑戰比台積電還高的水準；成長性不亞於台積電，但本益比遠低於台積電的個股或許就有機會上修；至於成長性低於台積電的，可能就很難得到巿場資金的挹注，除非.......跌的夠低，以價值型投資的角度切入。

以下二個表沒有全列出200檔個股，只列出本益比低於20倍，及本益比高於30倍的二種。

#本益比低於20倍: 低評價不一定是真的便宜，沒有成長性的公司就永遠只會低本益比，這點要注意，不可因為低本益比就買，但若是因為景氣趨緩而被賣下來的，若能看到景氣復甦之日將到，就值得留意。

**要提醒一下，景氣循環股(原物料型)不能用本益比來看便宜或昂貴，會得反效果。

#本益比高於30倍: 高評價不一定就是貴，只要成長性夠，本益比到100倍都有可能，因為多頭巿場重視的是氣勢，氣勢看籌碼面的強度與題材的想像空間，當然公司本身的競爭力也是一個考量。

船長很少講本益比如何如何，因為變數太多，講了也不太有用。

簡單的說，多頭巿場不應用本益比來限制上漲空間，因為巿場是用未來一年、二年或五年來看，股巿氛圍比財務數字重要，才會有老手說: 漲時重勢，跌時重質。但若是看起來便宜又有成長機會的成長股，就可以說本益比還很低，不妨就留意看看是否有關鍵價格可以切入。

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本文僅為專案內部討論與分享，非投資建議，讀者請審慎評估，獨立判斷~

財務數據來源: 籌碼K線

(圖/PressPlay Academy船長提供)

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本文由PressPlay Academy專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)