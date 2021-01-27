集保結算所自2018年起推出ESG服務，除引進多家國際ESG評分資訊供市場參考外，每年透過舉辦大型論壇活動，邀請業者及學者專家分享ESG最新訊息。今年受疫情影響改為1月27日線上舉辦，這也是集保連續4年，邀請業者及學者專家現身說法，前進ESG投資最前線，贏得市場廣大迴響與好評。

集保結算所總經理朱漢強指出，為強化市場參與者宏觀ESG投資生態系全貌，1月27日論壇上午議題聚焦於「責任投資策略與執行」主題，邀請到全球最大基金公司之一富達國際（Fidelity International）全球責任投資主管，及歐洲最大ESG研究機構Sustainalytics的大中華首席分析師，分享最前端的責任投資策略與臺灣企業ESG評分展望。另有關國內ESG投資如何實踐，也邀請國泰人壽、台新投信、台灣人壽等機構投資人，分享成功經驗及如何看待未來發展趨勢。

下午場則將帶大家深入挖掘股東會有關議題，聚焦於「股東會投票與公司ESG管理前瞻」主題，董事會為每家公司最高管理階層，掌握重要決策權，面對國內證券市場外資持股已逾四成的環境下，股東會議案如何爭取支持，已成重要課題，為協助公司提前了解國際機構投資人的投票意向，集保特別邀請兩大國際投票顧問機構ISS與Glass Lewis，分析對2021年臺灣股東會的政策與展望，同時亦邀請到全球知名的指數機構富時羅素（FTSE Russell）及友達、台灣大哥大多家頂尖發行公司代表，分享如何打造高層級的ESG管理機制。

朱漢強表示，集保未來將戮力發展更多ESG服務，提供發行公司及國內機構投資人檢索、分析及追蹤所投資公司的ESG表現，更期待以此項服務為磐石，讓國內ESG投資發光發熱，成為我國資本市場的新亮點。今年在主管機關「公司治理3.0－永續發展藍圖」的框架下，集保將全力打造發行公司與國際投票顧問機構的溝通管道，除已在IR平台上揭露兩大國際投票顧問機構的投票政策與聯繫資訊外，將持續推動取得投票建議報告，供發行公司參考。更多詳情資訊，可瀏覽：（https://irplatform.tdcc.com.tw）。

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