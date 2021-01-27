UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development，聯合國貿易和發展會議)周日(24日)發布報告，指去年受疫情影響，中國大陸在全球FDI(外國直接投資)衰退逾4成下逆勢成長，以1630億美元超越美國的1340億美元，成外資最愛。但數名持中國威脅論的美國專家認為，這只是暫時現象，外資會持續退出大陸。

曾任職美國國防部、保守派智庫AEI(美國企業研究所)亞洲研究主任卜大年(Dan Blumenthal)去年底才發表新書《中國噩夢：一個腐朽國家的巨大野心》(The China Nightmare: The Grand Ambitions of a Decaying State)，唱衰大陸自然不在話下。

他告訴CNN，北京當局雖然有長期規劃，試圖擔任全球經濟復甦領導者，並發揮前所未有影響力，但只要美國與歐洲克服疫情，FDI流動趨勢就可能逆轉，而外資企業也會被劣跡斑斑的大陸企業還有政府的反競爭行為擠出中國市場，因此FDI超越美國只是短暫現象。

智庫CSIS(戰略與國際研究中心)貿易專家瑞恩施(William Reinsch)結論類似，但理由不太相同，他認為一系列地緣政治挑戰會使中國與西方的緊張關係更加惡化，北京的做法不是民主國家可接受，中國大陸雖然是個有吸引力市場，但大家將能看到外資繼續遠離大陸。

較有建設性且切中弱點的評論來自英國諮詢顧問公司凱投宏觀(Capital Economics)，其專研大陸經濟的學者伊凡斯-普瑞查德(Julian Evans-Pritchard)表示，中國經濟復甦過於依賴政府支持和進出口貿易，個人消費支出仍然低落，並且有政府、國有企業債務風險，但他不認為這會影響外資流入大陸意願，因為也沒有明顯更佳選擇。

類似論點其實持續存在於美國。父系是華人的美國律師章家敦(Gordon G. Chang)2001年就曾推出《中國即將崩潰》(The Coming Collapse of China)，當時預言中國政治、經濟制度會在2008年北京奧運前崩潰，但飽受批評，他也由於預言始終沒發生，只好每年修正說法，2016年已經更改為避免提及中國是否會崩潰、而是不會像許多學者預言的一樣強。

西方企業因為政治體制持續退出大陸市場，似乎也與現況有出入，對於美國也許適用，但去年底中國大陸與歐盟才宣布中歐全面投資協議談判完成，保障相互投資，北京當局也承諾尊重智慧財產權和確保投資環境，一般預期歐企只會加速進入大陸市場。

事實上，多數歐洲政治人物均承認大陸是價值觀迥異的政治體制競爭對手，但在意的都是如何維持經貿關係成長同時，仍能確保自身安全與體制，而非切斷經濟聯繫。儘管持續批評北京在香港、新疆維吾爾族人權問題，中歐雙邊經貿互動卻是逐漸加深。

歐盟在去年下半年推出不少產業計畫，也很難解讀是針對中國。半導體自主生廠計畫，更多學者解讀是想擺脫對美國依賴，而且可能受到美國切斷華為先進製程半導體供應警惕；發展氫能和可再生能源是要與中國大陸競爭，因為美國在川普(Donald Trump)執政期間始終懷疑氣候變遷是陰謀論，並未重視，歐洲有媒體稱中國是真正對手，美國已經遠遠落後，不足為懼。

(中時新聞網)