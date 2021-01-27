國道一號中山高速公路北上91.7公里處，新竹至竹北段傳出6車連環撞。(翻攝即時路況)

國道1竹北交流道6車連環撞 （影／新竹市消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

國道一號中山高速公路北上91.7公里處今（26日）上午8時36分，新竹至竹北段傳出6車連環撞，一輛麵包車遭兩輛大貨車夾撞，麵包車駕駛當場身體變形慘死，後續車輛剎車不及，共造成6車撞成一團，目前另名駕駛受傷已脫困，意識清楚，全案仍待警方進一步釐清。

目前國道一北上新竹至竹北路段因發生車禍，車流嚴重堵塞，時速僅剩10公里，請用路人避開。新竹市消防局據報派遣埔頂、金山車組出勤，回報現場有2名患者，1人已經脫困送醫，意識清楚，無生命危險，1輛營業半聯結車被夾擠，駕駛卡在車內已無生命跡象，被拉出身體變形。

國道警方指出，追撞車禍現場共有6部車，現場有7男1女，造成1死1人輕傷，最後1台是營業大貨車先撞擊自小貨車，往前再撞擊營業半聯車，再往前撞擊3輛轎車和小貨車，營半聯車右座乘客受傷，駕駛人夾在車內，當場死亡，肇事原因調查中。

(中時新聞網)