前總統馬英九說SARS和平醫院封院是中央下令、地方執行，引發與時任行政院長的立法院長游錫堃論戰。行政院長蘇貞昌上午表示，和平醫院封院是SARS期間最大悲劇，大家應記取這個教訓，而不是推卸責任，怪來怪去。

蘇揆上午「視察春節國際包裹檢疫流程」受訪時表示，當年SARS和平醫院封院成為最大悲劇，犧牲好多偉大的醫護人員，也讓全國受到很大的衝擊，我們應該記取這個教訓，就是所有的事情大家應該做好每個工作，而不是推卸責任，也不是怪來怪去。

蘇揆表示，今天台灣防疫能做得好，也就是台灣記取教訓，肯定醫護人員，大家同舟一命，全國上下同心合力，中央地方一起努力，防疫到今天才能做到世界第一，現在國外疫情再起，更需要進一步同心合力，像桃園在國際機場，為全體國人守住第一線，也已經撐一年多，今天部立桃園醫院有一個狀況，全國都為他們加油打氣，我們守住桃園、守住台灣，更不要陷入過去所發生的錯誤，更要知道防疫是全國上下齊心合力才能做到的成績，希望一起努力。

(中時 )