獲利回吐，周二紐約棉花期貨觸及一周新低；因近期棉花價格升至兩年多高點，且在周一大漲逾1%，立即引發投資人鎖定獲利，回吐前一日漲幅，不過因美元回跌，令跌幅受限；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌近0.8%，收盤每磅81.71美分；而5月棉花期貨跌近0.6%，報每磅82.81美分。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸15305元人民幣，較前一日減少85元人民幣；庫存方面，截至1月25日，ICE登記庫存73984包，與前一日增加262包。(商品行情網)

(時報資訊)