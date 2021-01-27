受惠於新冠肺炎疫情引爆雲端運算、PC與遊戲機需求，微軟第二財季業績超出市場預期、Azure雲端事業營收大幅成長，且本季營收預測意外強勁，受此激勵，微軟周二盤後股價一度大漲6%，帶動隔夜美股期貨走高。

微軟第二財季（2020年10～12月）營收年增17%，為430.8億美元，優於分析師預測均值401.8億美元，且成長力道優於前一季（12%）。

淨利年增33%，為155億元。經調整後每股盈餘為2.03美元，亦超出分析師預期的1.64美元。

微軟預期第三財季營收介於403.5億～412.5億美元，中間值為408億美元，意味年增16.5%，並超出市場預測均值387億美元。

微軟智慧雲事業（intelligent cloud）第二財季營收總計為146億美元，年增23%，高於市場預期的137.7億美元。該部門包括Azure公共雲、Windows Server等伺務器產品、軟體原始碼代管服務平台GitHub，以及企業服務等業務。

微軟表示，Azure營收成長50%，優於市場預估的增長約42%。微軟未透露Azure的營收數字。

包括Windows、遊戲、設備與搜尋廣告在內的More Personal Computing事業第二財季營收年增14%，為151.2億美元，高於市場預估的134.7億美元。

根據科技業調研公司Gartner此前發布的報告，不包括Chromebook在內，去年第四季全球PC銷量較前一年同期大幅成長10.7%，達到達7940萬台。2020年全球PC出貨量達到2.75億台，較2019年成長4.8%，創下10年來最強勁的增長。

在去年11月推出兩款Xbox遊戲機後，該部門營業利益率從40%縮小至34.6%，但仍優於市場預估的26%。目前微軟Xbox Game Pass服務訂閱會員數達到1800萬人，較截至9月份的1500萬人增長。

生產力與業務流程部門（The Productivity and Business Processes ）第二財季營收年增13%，為133.5億美元，優於市場預期的128.9億美元。該部門包括Office、Dynamics和LinkedIn業務。

微軟上季發布500美元的Xbox Series X與300美元的Series S遊戲機，以及名為「Surface Laptop Go」的輕巧型筆電。

此外，微軟此前在其環境中偵測到惡意的SolarWinds軟體之後，該公司坦承部分原始碼遭到入侵。

微軟財務長胡德（Amy Hood）在法說會上表示，她仍看好全年度（截至6月30日）營收實現兩位數增長，以及營利率穩健擴張。但她預期第三財季遊戲事業營收約成長40%，較前一季的增長51%放緩。

周二一般交易時段，微軟股價上漲1.22%，收於每股232.33美元，為去年9月以來首度改寫歷史高點。不計入盤後漲幅，微軟今年以來股價上漲約5%，表現優於標普500指數的上漲約3%。

(時報資訊)