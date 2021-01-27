國內基因檢測服務公司威健生技(6661)今(27)日掛牌上櫃，參考價26元，今蜜月行情股價衝高，漲幅最高達18.4%，股價最高達30.8元，2020年受到新冠疫情影響，消費者減少非直接必要的醫療行為，使得檢測收案量減少，而且研究案重心轉向防疫相關，不過，威健2020年前3季營收仍保持成長，年增為1.7%，毛利率40%，稅後淨利年增12%。法人預期，若是能順利取得LDTS審核列冊，後續業績成長空間可期。

台灣2026年後，將嚴格執行必須取得LDTS審查列冊的實驗室，才能做合法基因檢測，衛福部的精準醫療研宄合作計畫，必須交給已取得LDTS審查列冊的實驗室，以對於各研究機構及醫療院所帶起示範作用。威健已在2020年向衛福部申請LDIS審查列冊，待取得列冊後，將有利未來業務推廣。

威健生技成立於2003年，主要提供基因晶片檢測及次世代基因定序服務基因檢測服務，範疇包含科學研究基因檢測(含括基礎研究及醫學研究)、臨床應用基因檢測(產前羊水晶片檢測、胚胎植入前染色體檢測，及非侵入性產前染色體檢測)等二大類，並將基因檢測技術結合代理產品，整合成客戶所需的基因檢測完整解決方案。一般而言，同業的營運方向是以B2C為主，但是威健生技營運模式是以B2B為主，並協助客戶建置檢測平台，透過技術支援及代理銷售與客戶維持長遠關係，以降低同業競爭及建立市場區隔。

威健生技成立於2003年，專長為基因生物晶片、世代定序(NGS)及即時定量PCR分析等檢測技術，絕大多數為台灣公司內銷，公司營收如以終端應用區分，以癌症、遺傳的醫學研究為主相關科學研究基因檢測服務約占4成、婦幼及生殖領域基因檢測服務約1成、代理銷售基因檢測晶片及試劑約3成，及消化道內視鏡約2成。

威健2020年前3季營收占比為基因檢測--科學研究類(包括生命科學及醫學研究領域，其中醫學研究以應用癌症相關研究為主)占38.84%、基因檢測--臨床應用類(生殖及產前檢測)占8.4%、晶片及試劑占27.05%、儀器銷售占24.26%，其它則占1.44%。

(時報資訊)