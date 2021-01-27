不會剝就不要吃！一名網友分享，女性朋友抱怨男友替女同事剝蝦，讓同桌吃飯的她看到超不爽，詢問對方後竟得「她就真的不會剝」的回應。貼文也引起討論，許多網友留言狂轟男友的舉動實在很瞎，是在找死嗎？並指出那位女同事不會剝蝦就不要吃，讓別人的男友給自己剝的心態是？又不是她家傭人，別人都要伺候她嗎？

一名網友日前在臉書社團《爆廢1公社》上發文表示，一位女性朋友打電話來抱怨，與男友一起吃飯的時候，男友竟幫同桌的女同事剝蝦子，讓她立刻不爽到極點，與男友溝通之後，對方竟然還回她說「你也知道，那個女生就真的不會剝蝦啊！」

該名網友指出，朋友的男友其實有先替她剝好蝦子之後，才替同桌的女同事服務，因此他聽了朋友抱怨實在不知道該怎麼辦，無奈之下，只好打電話給對方男友，請自行安撫爆炸的女友，而女同事完全不會剝蝦的狀況也讓原PO嘖嘖稱奇。

許多網友看了男子超瞎舉動，立刻留言砲轟，「我老公如果剝蝦子給別的女人，我肯定翻桌」、「不會剝蝦就不要吃啊！幹嘛幫她剝？又不是她家的傭人」、「遇到這種綠茶婊就是給我連殼吞進去，還我男友幫你剝蝦？」、「不會剝，憑什麼吃？別人都要伺候她？裝模作樣」、「剝給別人是找死嗎？」

另有網友指出，男生如果有女友就不該幫別的女生剝蝦，何況女友也在現場，試想如果今天雙方角色互換，女友在你面前剝蝦給別的男生朋友吃，「你可以接受嗎？是不是又變不行了？」也有網友開玩笑說，以後點餐還是選蝦仁好，可避免感情失和。

(中時新聞網)