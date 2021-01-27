農曆春節將屆，警方特在全市交通要道、治安要點、觀光地區以及人潮高度密集區域，規劃4個「機動派出所」設置處所，服務市民。（警方提供）

「警察服務觸角延伸，機動派出所出動！」農曆春節將屆，台中市政府警察局第四分局為使民眾能夠安心歡樂過好年，在2月3日至2月17日「加強重要節日安全維護工作」期間，特別在全市交通要道、治安要點、觀光地區以及人潮高度密集區域，規劃4個「機動派出所」設置處所；例如在彩虹眷村、萬和宮、秀泰影城及文心森林公園等地，以提供市民即時的服務。

警方指出，機動派出所受理案件內容多以交通疏導、維護現場秩序，接受民眾諮詢等服務性案件居多，並有維護治安交通工作及提供為民服務功效，頗受市民讚賞；今年第四分局在重要節日安全維護期間持續辦理，希望服務更貼近民眾、增加見警率，讓民眾感受到警察維護治安、交安的用心。

分局長吳耀南強調，110年加強重要節日安全維護期間，機動派出所的服務內容不只有案件的受理，或是交通事故的處理，舉凡迷路指引、人員走失協尋、交通壅塞疏導、防詐騙觀念或一般法律諮詢等，全都是服務項目；其中更結合警察志工貼心的服務，只要民眾有緊急狀況需要警察協助的地方，都可以在這4個機動派出所即時提出需求。

(中時 )