根據《休斯頓紀事報》報導指出，火箭先前並不想把哈登交易出去，而是希望繼續以他為核心來打造這支球隊，並且曾端出一張為期3年總值1.5億美元的頂級續約價碼，可惜哈登不願接受，火箭最終接受事實而將他送至布魯克林。

上季季後賽第二輪慘敗後來奪冠的湖人之後，火箭開始了變動，先是總教練丹托尼離開，緊接著總管莫瑞也黯然離去，讓哈登動了遠走高飛的念頭。

在火箭挑選新教頭的過程中，哈登沒有表達意見，但韋斯布魯克卻希望由泰隆盧來執教，不過，當時球團高層認為應該要把韋斯布魯克交易出去，所以沒有與泰隆盧進行面談。

等到西拉斯接掌兵符之後，韋斯布魯克在一周內就被交易至巫師，換來了另一位明星球員沃爾。哈登在整個挑選新總教練的過程一言不語，外界認為他此時已動了離隊念頭。去年10月哈登經常與杜蘭特一起訓練，11月哈登向老闆費爾蒂塔正式提出被交易的請求，不過，當時雙方氣氛是平和的，並非後來雙方劍拔奴張的態勢。

火箭提出3年1.5億美元的超級續約價碼給哈登，但哈登心意已決，不願接受留下，火箭因此下定把哈登交易出去的決心，最終經過四方大交易之後，籃網幾乎是不費吹灰之力就獲得哈登，也讓外界大呼意外。

(中時 )