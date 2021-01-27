衛福部立桃園醫院爆群聚感染且蔓延到社區，今早又傳出一名台鐵女車長接獲居家隔離通知，該列車長曾於23日至桃園中壢某醫院就醫，之後又傳說是平鎮的醫院，據悉，被點名的醫院是案889出院後二度就醫的醫院，台鐵局稍早證實，女車長確實接獲隔離通知，另有百名列車長進行自主健康管理。指揮中心說，中壢某醫院是錯誤訊息，應是桃園地區的醫院。

台鐵台北運務段段長梁育裕於稍早說明防疫措施，表示自從疫情開始後，台鐵員工已戴口罩上班，也會量測體溫，目前只是對自主健康管理的同仁，加強回報監控而已，相關防疫規定早已經在執行。（圖／台鐵提供）

台北運務段長梁育裕表示，該名女性車長於26日晚間接獲桃園市衛生局通知，因車長23日曾至某醫院就診，該醫院有確診個案，需居家隔離至2月7日。

梁育裕說，疫調部分不方便說明，但該名車長身體狀況良好，無任何症狀，其餘沒有被通知需要居家隔離的同仁，勤務都正常。該車班同仁約有100多位，目前先以高規格要求同仁做好自主健康管理，全數列入加強自主健康管理的人數，若有身體不適，立即通報主管。

台鐵表示，自主健康管理的人仍可正常出勤，唯需加強量體溫及落實戴口罩；台鐵說，自從疫情開始後，台鐵員工已戴口罩上班，也會量測體溫，目前只是對自主健康管理的同仁，加強回報監控而已，相關防疫規定早已經在執行。

台鐵指出，今日已針對相關單位處所進行全面徹底消毒，所有乘務人員均落實CDC防疫規定，於上下班量測體溫及酒精消毒，各列車每日均以漂白水消毒，每月4次加強消毒，確保乘務人員及旅客健康安全。

另外，指揮中心稍早也回應表示，該列車長赴中壢醫院一事為錯誤報導，特此澄清應是「桃園地區醫院」。

(中時新聞網)