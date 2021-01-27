台灣疫情日漸嚴峻，一名計程車司機在網路控訴，日前載到4大2小上車後全都沒戴口罩，其中一名乘客因為擔心疫情，還要求開車窗通風，中途下車時還被提醒戴口罩，讓他不滿說「車上就不用戴？」前座乘客不斷轉頭說話，甚至將口中的檳榔葉和口水吐到他手上，對方下車後，他還發現車上放的酒精罐被偷走。

該計程車司機在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前接到一名公司派出的案子，一共4大2小全部沒有戴口罩上車，路程中不停講話、咳嗽，其中一名坐在前座的人還要求打開車窗「擔心疫情」，讓他傻眼飆罵髒話說「你們也知道疫情，不戴口罩上車？」之後該前座乘客要求到路邊超商，後方的乘客還說「進去要戴口罩你不知道嗎？」讓他超級火大。

該計程車司機說，前座乘客路程中不斷轉頭向後方的人說話，甚至一度將口中檳榔的葉子、約半個米粒大小噴到他的手背上，他只好默默拿消毒液最後到達目的地時，對方還將車上放的酒精罐偷走；他最後在文章最後補充，對方分3次下車點，第2次下車先付錢200元，但第3次下車時雖然僅205元，但他因為不滿對方整路的行為，即便對方說只有100元，他仍要找錢95元，「通常多那個5塊我都不會收的，遇上這些ＸＸ人，一塊我也收。」

該司機說，因為公司有公告，因疫情影響生意，司機「請柔性勸導，請勿趕客人下車」，讓他只好忍耐承受。許多網友則留言說，「司機也是危險的行業，接觸無數的客人，辛苦了」、「沒水準的一家人，這種家教未來真的不敢想像」、「偷東西就可以報警了吧！素質真差」、「手腳不乾淨的、前座搞威的、沒戴口罩的真的不行」。

(中時新聞網)