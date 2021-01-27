居住在高雄林園區的王皇閔長期跟隔鄰的堂弟、堂妹相處不睦，更曾因為糾紛與堂弟大打出手，雙方互控傷害，未料，王皇閔心生不滿，竟在開庭當日深夜帶著63瓶汽油侵入住宅點燃燒死堂妹，一審高雄地院依殺人罪判無期徒刑、褫奪公權終身，王皇閔不服判決上訴，高雄高分院27日駁回上訴，維持原判決，可上訴。

判決指出，2019年2月王皇閔數度與隔鄰的堂弟衝突扭打，互告傷害罪，王皇閔因此懷恨在心，今年2、3月期間陸續到加油站買入30公升汽油，回家用寶特瓶分裝成63小瓶，再用塑膠袋分裝，去年3月5日凌晨王皇閔偷偷潛入堂弟家，先將兩袋汽油分別放置在2樓堂弟房門口及1樓出入口，設下兩重逃生障礙，接著潑灑5瓶汽油、再用電擊棒引燃。

由於火勢過於猛烈，堂弟在睡夢中驚醒後破窗跳樓逃生，但身體仍有33％2至3度燒燙傷，王皇閔的堂妹則是無處可逃、休克身亡，被救出時已成1具焦屍，王皇閔犯後逃之夭夭，躲在汕尾一帶的漁溫、工寮以及草叢堆，逃亡14天後才落網。

一審高雄地院審理時，王皇閔一度辯稱當時只是想用電擊棒嚇嚇堂弟妹，卻「不小心引燃火勢」，沒有殺人意圖，還稱自己患有思覺失調症家族病史，但法官認為王男預謀犯案，且計畫縝密，犯案後還知要躲避警方追緝，因此不足採信，王皇閔被依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，王皇閔上訴，仍遭高雄高分院駁回，全案仍可上訴。

(中時 )