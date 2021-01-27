晶圓代工廠聯電(2303)今日下午即將舉行線上法說會，預期第一季營運仍淡季不淡，可望維持在去年第四季的高檔水準；聯電公司今年1月並展開結構性調薪且將持續徵才。今早股價開高震盪走揚，盤中漲1.4元至56.2元，漲幅一度逾2%。

聯電ADR跌0.28美元，跌幅2.75%，換算每股達台幣56.37元。聯電昨日收低至54.8元，外資連兩日共賣超52639張。

市場傳出，聯電今年調薪約2.5%至6%。聯電指出，這次調薪是結構性調薪，與年度例行性調薪無關，今年5月仍將進行年度調薪。針對調薪幅度，聯電並不評論，表示每位員工調幅並不相同。

此外，聯電目前員工近2萬人，因應南科廠擴產需求，聯電計劃今年持續擴編人力，預計徵才1000人。

聯電受惠晶圓代工產能吃緊，已陸續調漲8吋與12吋晶圓代工價格，今年營收與獲利可望同步成長，今日法說會預期釋出的訊息偏樂觀。

隨著8吋晶圓產能緊俏，加上美國對中芯國際制裁，使得以8吋晶圓製造為主的車用晶片缺貨聲不斷，目前聯電8吋晶圓廠產能持續滿載，另外，28奈米接單也相當強勁。為因應客戶強勁需求，聯電董事會去年底通過一筆286.56億元資本預算執行案，預計今年擴充南科廠12吋晶圓產能。

聯電今(27日)下午舉行線上法人說明會，市場預期，晶圓代工產能供不應求，聯電8吋、12吋代工價格陸續調漲，加上三星（Samsung）擬大舉追加28奈米的影像訊號處理器產能，將帶動聯電首季淡季不淡，營運可望維持高檔，全年營收將再創新高，獲利亦可望比去年再上層樓。

在聯電今日法說會前，有第二家外資看好聯電將受惠於8吋和12吋晶圓需求強勁、價格上漲，相繼調高聯電目標價至63元，同步為目前外資的最高目標價。

(時報資訊)