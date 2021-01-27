友訊(2332)宣佈，推出全新WiFi 6 AX1800雙頻Mesh無線路由器COVR-X1870，結合最新WiFi 6 Mesh次世代連網技術，提供更快速度、更大頻寬，讓用戶順暢體驗4K串流影音、VR遊戲、高品質視訊通話等，COVR-X1870任一台皆可當主機，可輕鬆彈性擴充家中Mesh網路系統，創造無縫高速的大空間連網。

因應居家連網升級需求，友訊此次推出的WiFi 6 Mesh無線路由器COVR-X1870，採用最新WiFi 6技術，提供更高速的傳輸、裝備的乘載數據量更提升四倍，同時，搭載博通四核心晶片，並擁有四支高增益天線，為High Power高功率設計，可創造更廣的訊號覆蓋效果及優異的穿牆能力，總頻寬達1.8Gbps，同步雙頻在2.4 GHz頻段高達574 Mbps、5 GHz頻段1201 Mbps，滿足用戶對WiFi 6高速網路的需求。

友訊台灣分公司總經理鍾振遠表示，隨著WiFi 6高網速時代來臨，讓遠距工作和學習皆可突破以往網路速度的限制，更加的有效率。此次推出WiFi 6 Mesh的COVR-X1870，讓用戶不僅僅感受高速的傳輸，更可體驗Mesh的靈活性，隨時可依據使用需求彈性擴充，即使住在多隔間、跨樓層也可有效解決網路壅塞及連網死角問題，輕鬆建構WiFi 6 Mesh穩定且快速的連網空間。

友訊COVR-X1870最大的特色是具備Mesh技術，可根據家庭坪數及網路使用需求隨時彈性擴充，並擁有智慧漫遊功能，只需單一網路名稱(SSID)即可自動與最強的訊號保持連線，輕鬆建構Mesh無縫網路環境。

此外，COVR-X1870擁有WiFi 6次世代連網特點，包含OFDMA和雙向MU-MIMO技術可支援多裝置同時連網，BSS著色機制能有效減少WiFi訊號干擾，增加網路容量和連線穩定性，而目標喚醒功能的排程機制則能延長設備的電池壽命。

(時報資訊)