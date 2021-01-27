農曆新年將至，現在到寺廟走春參拜時不必攜帶現金，只要帶張悠遊卡或信用卡，即可輕鬆添香油錢、點燈或捐款！開發金(2883)旗下凱基銀行攜手宮廟擁抱「嗶經濟」，協助全台10大宮廟建置電子支付系統，方便民眾運用悠遊卡及信用卡，或以Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay完成支付。預期農曆春節期間交易量可達全年度宮廟電子支付總額的40%，65歲以上長者亦為經常使用客層，傳統宮廟已成為實踐場景金融的場域。

早在2019年中，凱基銀行嘉南區分行觀察到「每日收受現金善款」是廟方在管理上的最主要痛點，於是開始主動建議廟方評估導入悠遊卡、一卡通等電票收付系統，2020年初新冠肺炎疫情爆發，更促使廟方思考「無接觸服務」的必要性。凱基銀行推廣一年多來，已順利協助10間宮廟陸續建置電子支付系統，預期2021年將有更多大台北、基隆的在地廟宇加入「嗶經濟」行列。

根據內政部「全國宗教資訊網」資料庫顯示，截至2019年底全國正式登記的一般寺廟宮廟共1萬2279座，通常農曆春節前後是信眾點燈、捐款的旺季。凱基銀行法金產品發展處資深副總經理盛嘉珍表示，場景金融的核心應從「解決需求痛點」出發，讓客戶身處不同生活場域，皆能享用便利金融服務。根據合作宮廟的觀察，整體交易筆數的佔比已有3成來自電子支付，主要用於買金紙時添香油錢、點光明燈等兩大項目，使用客群的年齡相當普及，除了30-45歲青壯族群愛用外，連65歲年長者也很習慣「嗶」一下的付款方式。

(時報資訊)