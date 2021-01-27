(10：58更新)部立桃園醫院爆發群聚感染，指揮中心擴大匡列5000人居家隔離，昨天已匡列3262人，隔離人數今天是否繼續增加，中央流行疫情指揮中心下午14:00將由指揮官陳時中親自說明最新疫情。

部立桃園醫院群聚感染，已有15起本土個案，且案889的六十多歲住院男性感染源仍不明，今天又有消息傳出，一名台鐵女列車長1月23日曾去中壢某醫院就醫，且這家醫院正是案889出院後二度就醫被確診出的醫院，列車長昨天晚間接獲桃園衛生局電話通知進行居家隔離，台鐵也將針對相關單位處所進行全面消毒。

不過消息傳出後，指揮中心回應，有關今媒體報導「台鐵列車長赴中壢某醫院」一事為錯誤報導，澄清應為去「桃園地區醫院」。

部立桃園醫院群聚感染案截至目前共造成9名院內感染、6名社區感染，分別是2名醫師、4護理師、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診。

(中時新聞網)