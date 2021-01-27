全球第四大壓縮機廠瑞智精密宣布，在德國法蘭克福中歐國際交易所再度賣出大陸山東海爾D股，合計4,299,643股，交易金額3.09億餘元，處分利益近1.48億元，加上上次出售山東海爾D股處分利益近1.24億元，累計處分利益2.71億餘元。瑞智表示，只增加現金流入，提高公司淨值，不會認列處分利益。

瑞智公布，1月14日～25日賣出山東青島D股4,299,643股，每股平均交易價格新台幣71.92元，交易金額3.09億餘元，處分利益近1.48億元。這也是瑞智繼1月6日～13日賣出山東海爾D股5,210,517股之後，再度賣出股票，持股從上一波賣股後降至5.11％，再次降至3.52％。

瑞智主管表示，瑞智是大陸山東海爾家電是長期供應商，2018年海爾要在德國法蘭克福中歐國際交易所掛牌上市，尋求瑞智為其基石投資者，瑞智加深雙方戰略合作意義、幫助海爾D股上市籌資順利，瑞智2018年10月董事會通過斥資2千萬歐元購入海爾D股，持股7％多。

瑞智指出，近期海爾D股股票股價表現亮眼，瑞智為充實營運資金及降低自身財務風險，持續賣出海爾D股。這筆投資會帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，只會增加現金流入，提高公司淨值，非外界預期在損益表認列處分利益，不會增加每股淨利（EPS）。

(工商 )