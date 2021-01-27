全球第三大工具機廠友嘉集團與工業用電腦大廠研華科技、資策會等聯手合作，在友嘉集團旗下岩田友嘉新竹廠打造亞洲首座5G智能未來工廠，友嘉集團總裁朱志洋及凌華董事長劉鈞27日下午對外發表，岩田友嘉新竹廠高彈性應變能力，促成與更多國內外傳統產業異業結盟，加入智慧工廠行列。

友嘉集團看好5G應用將對智慧製造有翻天覆地的改變，資訊傳輸將快10倍、車輛定位更清楚。友嘉集團參與歐盟主導CLEAR5G所延伸出的ROST5G計畫，由旗下岩田友嘉新竹廠打造為亞洲首座5G智能未來工廠示範場域。

友嘉集團與凌華、資策會等攜手合作，將作業系統應用在工業控制器，展開5G通訊演算法、建立企業專網等硬體，透過MR（混合實境）、AR（擴充實境）智慧眼鏡，具有遠端指導功能，並應用AI自動化光學檢測技術應用在弓件清洗水漬殘留。

友嘉集團表示，疫情之下，人員移動管制是挑戰，也是未來工廠的方向，包含無人工廠與自動化整合的需求大幅提升，再透過物聯網技術，提供遠端診斷、維護保養等機制。岩田友嘉引進凌華打造的智慧工廠後，成效顯著，AOI光學檢測取代人工目視流程，將減少高達25％檢測時間，提高16％的產品良率，並降低生產成本達兩成以上。產線人員透過AR智慧眼鏡執行遠端協作，讓遠端專家進行實境即時指導，預計提升15％工作效率，減少兩成檢修與維運成本。

友嘉集團與研華27日下午舉辦記者會，發表岩田友嘉新竹工廠場內機台產線、機器人、自主移動機器人（AMR），運用5G網絡低延遲、高效率特性，透過群機即時溝通系統（DDS）進行自主運作、平行溝通，實現「群機智主」目標。

(工商 )