新冠肺炎疫情爆發之初，部分國家提出「佛系防疫」的概念，只要近7成人染疫，就能達到群體免疫。值得注意的是，巴西瑪瑙斯分別在去年6月、10月達到66％、76％的感染率，照理來說應可看見效果，但事實上這兩個時間點，當地疫情僅下降一些，R0值還是在1的上下浮動，顯示群體免疫的可能性低。

台大公衛學院教授陳秀熙曾在去年10月解釋佛系防疫概念，意即藉著讓一部分的人被感染，以自然感染產生群體免疫。以R0值2.5-3來計算，需有將60-67％的人被感染才能達成群體免疫，也就是當時德國總理梅克爾所提出的70％感染的佛系抗疫概念。

然而，近期外電報導的巴西經驗，卻令外界感到相當大的壓力。公衛學者范僑芸表示，巴西瑪瑙斯利用血清樣本分析來推估實際的感染率，發現當地在去年6月20日感染率達66％，10月20日達76％，比R0值2.5-3所需的60-67％還要高。

若觀察6月到10月的感染情況，當地9月疫情的確有所下降，但R0值沒有明顯地小於1，而是在1的上下浮動，代表疾病還是在傳播。范僑芸表示，與此同時，巴西政府也加強管制，開始實施封城手段，因此無從得知疫情下降的原因是群體免疫還是封城，若是群體免疫，那下降的幅度仍然太小了。

范僑芸表示，群體免疫可能不存在的其他原因，在於目前的研究不夠證實每個人的免疫力強度如何。若要把76％的感染力外推到其他國家（如：美國）來看，會需要付出158萬人的生命，才能達到76％的感染率。因此，群體免疫的發生可能並非我們想像中那麼簡單，

陳秀熙表示，巴西的經驗告訴我們，若要藉由群體免疫阻擋大規模流行，要付的代價很高，會讓多人產生死亡，這是我們不樂見的。在病毒的鎮壓之下，達成群體免疫效果之前，疫苗的接種比例會不會受影響，也都還是未知數。因此，我們提倡NPI，也就是非藥物、疫苗的防疫措施。范僑芸表示，要抑制疫情蔓延，還是要嚴守社交距離、進行接觸者追蹤、邊境管制以及大規模血清調查，才能確實被掌控。

(中時 )