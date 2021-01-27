眾所注目的美國前總統川普的彈劾案已送到參議院，準備於2月8日審理。不過在參議院19日的試投票中，共有45位共和黨參議員表態川普彈劾案不合憲法，僅有5位共和黨人認為合憲，讓多家美媒認定在一年多前的「通烏門」彈劾案後，川普這次又要在共和黨人的護航下，逃過一劫。

在參議院19日的試投票中，共有45位共和黨參議員表態川普彈劾案不合憲法，僅有5位共和黨人認為合憲，讓外界普遍認為彈劾案過關機率變得更低。

據美媒《國會山莊》報導，在共和黨參議員保羅（Rand Paul）提議下，要求參議院將剛送進參議院的川普彈劾案不予審理，聲稱自川普卸任總統、成為一般公民後，他的彈劾案在程序上就已經不合憲法，而包括先前曾公開痛批川普煽動川粉闖國會的參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）等45位共和黨也加入同樣表態，僅有一向堅定反川的羅姆尼（Mitt Romney）等5共和黨人認為彈劾合憲，羅姆尼也是在2020年川普「通烏門」彈劾案中，在參議院唯一跑票的共和黨人。

報導指出，雖然參議院中共和黨與民主黨各自以50比50打平，但總統彈劾案要在參議院內過關，必須獲得三分之二議員同意，也就是至少需要17位共和黨議員倒戈支持才可能通過，如今僅有5位認為彈劾合憲的情況下，過關機率極低。

《紐約郵報》報導指出，雖然將彈劾案駁回的提議並未通過，但多數共和黨人的表態仍可視為黨內的一場勝利。如果與保羅站在同一邊的共和黨參議員少於34人，將意味川普彈劾案勢必過關，但這次試投票很明顯又再次讓他逃過一劫。

除了表示總統已是一般公民，他們不可能遭到需任職期間將革除其職的彈劾對待，保羅同時也痛批民主黨人口口聲聲呼籲團結，其實早淪空洞口號，對於已經成為一般公民的總統發起彈劾根本違背團結。

(中時新聞網)