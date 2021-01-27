新竹某上市公司董座爆掏空數千萬 調查局大舉搜索中 10:302021/01/27 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局北機站搜索上市科技公司疑似掏空案。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 某上市科技公司驚爆掏空案，調查局北機站獲報，該科技公司董座疑似利用非法方式向銀行貸款再侵占入己，掏空公司達數千萬元，北機站27日上午展開搜索，並將涉案董座、公司經理人等約談到案，全案朝違反《證交法》偵辦。 據悉，這家科技公司總部位於新竹，儲存媒體製造是其主要業務，北機站搜索仍在進行中。 案案熱銷 石牌站行情坐9望百 吉利擬砸重金 投資法拉第未來 (中時 ) #科技公司 #北機站 #掏空案 #董座 #搜索 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 併購製造業 放寬股票加現金 04:102021/01/27 金融．稅務 是方砸20億 建IDC機房 04:102021/01/27 財經要聞 浩鼎內線交易案 5高層仍無罪 04:102021/01/27 社會新聞 台塑石化 攜手諾瓦材料搶救地球 04:102021/01/27 投資理財 企業裁員壓力大 美高科技人才仍吃香 04:102021/01/27 全球財經 彰縣粗出生率奪冠 員林最敢生 04:102021/01/27 地方新聞 臉書付費媒體 英國推Facebook News 04:102021/01/27 全球財經 元創國際 獲基隆市長肯定 04:102021/01/27 產業特刊 北士科發酵 石牌預售中古齊漲 04:102021/01/27 產業特刊 《金融》金管會鬆綁募資限制 鼓勵企業併購製造業 08:362021/01/27 財經 提前返國檢疫 桃機春節每日旅客 估僅500人次 04:102021/01/27 財經要聞 社會熱門新聞 潘懷宗詐領助理費遭當庭逮捕 大掌櫃是鐘錶店老闆 - 社會 國道1竹北交流道6車連環撞 1駕駛遭貨車夾撞慘死 - 社會 疑長期詐領助理費逾300萬 北市議員潘懷宗遭聲押 - 社會 隔壁老王惡老闆才爆性侵醜聞 又傳關店跑路欠員工1月薪資 - 社會 AV平台SWAG打造捷運車廂拍情色片 捷警：無從取締 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。