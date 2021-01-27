某上市科技公司驚爆掏空案，調查局北機站獲報，該科技公司董座疑似利用非法方式向銀行貸款再侵占入己，掏空公司達數千萬元，北機站27日上午展開搜索，並將涉案董座、公司經理人等約談到案，全案朝違反《證交法》偵辦。

據悉，這家科技公司總部位於新竹，儲存媒體製造是其主要業務，北機站搜索仍在進行中。

(中時 )