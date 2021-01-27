許多人在2020年受到疫情影響，財運可說是一片愁雲慘霧，尤其航空業、旅遊業更是面臨產業寒冬，大家都盼望在新的一年能有全新的開始，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬雞、馬、龍、鼠的人在2020年運勢不佳，財運低迷，來到2021年可鹹魚翻身，另外還公布了4個生肖財運最旺的月份，一定要好好把握趁機將荷包賺飽飽！

▍第四名：生肖雞

肖雞者於2020年的發財機會少之又少，偏財運黯淡無光，整體運一波三折，心力交瘁，財運也是進了又出，財來財去守不了。幸好來到2021年，有「金匱、將星」吉星入命，肖雞者的偏財運轉旺，加上甩開本命年的霉運，新年不只財運明顯提升，貴人運更勢如破竹，特別在農曆年後，將明顯感到運勢越來越好，把握2021這波大好運，必能收穫滿滿財富。農曆一月、五月、九月、十一月，財運最旺。

▍第三名：生肖馬

肖馬者去年有「大耗、破歲」災星壓制，總是莫名花錢、破財消災，財運低迷到谷底；到了2021年，財運鹹魚翻身，事業方面業績長紅、屢創佳績，帶來許多加薪與領獎金的機會。記得要把握良機，公司若有出差、外派的機會，一定不能錯過。偏財運方面，過去的投資將能得到報酬，借出的錢能回收，正財偏財一起好，使心情大好，今年在財運上可以好好享受了。農曆二月、八月、九月、十月，財運最旺。

▍第二名：生肖龍

生肖龍在2020年雖然有賺錢，但賺得多也花得多，口袋總是空空沒半毛錢。但是到了2021年中，會開始轉好，有「福德」吉星的加持，你賺來的錢有聚寶盆可以裝，不會再大手大腳的亂花錢。如果想在農曆年後轉換跑道，現在就要開始謹慎評估，有機會找到自己心目中的理想工作，並且遇到賞識你的伯樂。沒有轉職打算的人，也能得上司賞識，託付重大任務。發展順利之餘，也不要忘了提攜後輩，如此修身積德必能財運福氣一起來。農曆二月、五月、八月、十月，財運最旺。

▍第一名：生肖鼠

生肖鼠在2020年被太歲壓得動彈不得，財運不順，工作非常努力，但收入不成正比。到了2021年「太陽」入命，帶來一道陽光，使運勢一夕翻紅，變得有創新的想法，讓才華展露、創意滿點，在職場上發揮所長，更帶來穩定的收入，不只得到成就感，還收穫豐厚的正財。另外建議今年可以兼差，接些創意的案子來做，會讓你的收入翻倍，並且很快就能獨立創業。新的一年，你的財運一路飆紅，這股賺錢的氣勢誰也擋不住。農曆四月、六月、七月、十二月，財運最旺。

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(中時新聞網)