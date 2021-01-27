根據知名記者查拉尼亞報導，鵜鶘已經接到了數支球隊關於「球哥」朗佐鮑爾和雷迪克的詢價電話，當中勇士與鵜鶘雙方針對交易烏布雷進行協商，但目前還沒有任何實質性進展。

在詹姆斯哈登與歐拉迪波等人的四隊大互換之後，整個交易市場就冷清了下來，但隨著疫情變化，不少球隊出現戰力短缺問題，導致交易市場又開始逐漸活躍起來。今日差拉尼亞爆料，鵜鶘有意透過交易朗佐鮑爾和雷迪克為年輕的亞歷山大沃克以及小路易斯創造一個更寬闊、更清晰的未來發展道路。

對於鵜鶘而言，英格拉姆和錫安威廉森是球隊未來核心，儘管目前有皆障礙要清除，但球隊仍將會以兩人當作發展重心。英格拉姆和錫安威廉森先表達希望由范岡迪擔任總教練強烈願望，希望這位經驗豐富的教頭能夠帶領球隊，儘管戰績不慎理想，但鵜鶘對范岡迪在本賽季早期的工作感到相當滿意。

朗佐鮑爾將在球季結束後成為一名受限制自由球員，而雷迪克是一名經驗豐富的老將，他將在賽季結束成為完全自由球員，勇士和鵜鶘討論烏布雷的交易可能性，但目前仍只是處於初期協商階段。

(中時 )