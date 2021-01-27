部立桃園醫院自11日爆發院內群聚感染事件後，不少熱心民眾、機構紛紛贈送物資，其中包括各式飲料、餐點、口罩及護目鏡等，桃園德林寺幹部27日親至桃醫捐贈50萬，主委賴文龍更以私人公司名義加碼50萬，院方說100萬是疫情以來「最大筆的捐款」。

賴文龍提到，因桃醫距離德林寺不到1公里，相當於是「鄰居」的角色，日前經過德林寺委員會開會，認為第一線人員工作相當辛苦、不眠不休，時時刻刻都在為了民眾辛勤努力，於是委員會決定捐贈50萬，當作院方的防疫專款使用，給醫護人員加油打氣。

賴文龍說，除了德林寺捐贈的50萬外，個人公司鴻奇煤氣分裝公司同樣也捐獻了50萬，總共100萬的防疫專款，也說「如果桃園守住、台灣就守住」，這筆錢如果院方要買什麼、用什麼，可以直接使用比較方便，另也感謝醫護人員把老百姓生命顧好，「第一線人員辛苦了」。

院方表示，除了感謝還是感謝，剛開始廟方也有詢問是否有缺欠什麼物資，但目前物資相當充足，廟方也非常阿莎力的捐贈了一百萬的防疫專款，而一百萬是疫情以來最大的款項，也更實質上的替醫護人員加油打氣。

(中時 )