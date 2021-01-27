中國醫藥大學研究團隊日前發現單寧酸可抑制新冠病毒活性、阻擋其進入人體，腸胃肝膽科醫師李宜霖表示，蘋果、葡萄、柿子、芭樂、綠香蕉、覆盆子、石榴、蔓越莓等8種水果富含大量單寧酸，但攝取含單寧酸的食物時千萬別和蛋白質一起食用，恐導致便祕，建議相隔一段時間再吃、適量食用就好。

中國醫藥大學校長洪明奇表示，該研究是從過去SARS的研究結果延伸，發現「單寧酸」可抑制新冠病毒最主要的2種關鍵蛋白酶活化，降低病毒活性，阻止病毒進入人體細胞，達到預防新冠病毒的效果。

研究團隊成員、中醫大教授王紹椿及副教授陳曄表示，蔬菜、香蕉及葡萄、紅莓、油桃、紅酒內都有單寧酸，其實單寧酸除了抑制新冠病毒活性，近期也被證實有抗發炎的效果，能抑制癌細胞代謝、增生與轉移。

李宜霖在「李宜霖腸胃肝膽科」專欄曾指出，蘋果、葡萄、柿子、芭樂、綠香蕉、青梅、山楂、覆盆子、蔓越莓、石榴8種水果，含單寧酸最多，尤其這8種水果尚未熟透時，單寧酸含量最高，吃起來越澀單寧酸越多。

李宜霖提醒，富含單寧酸的水果，以及國人最愛的手搖茶飲內有茶葉萃取成分，像是綠茶等也含單寧酸，建議不要和蛋白質食物一起吃，很容易形成凝固狀不易消化吸收的「單寧酸蛋白」，不僅難消化，甚至導致便祕，建議飯後間隔一段時間再吃這類水果或飲茶，衛福部國健署也建議，每日水果攝取量為2-4份就好。

(中時新聞網)