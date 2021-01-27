花在彰化花開正繽紛， 遊園總量管制開閉幕及動態展演取消。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

花在彰化花開正繽紛， 遊園總量管制開閉幕及動態展演取消。（資料照片／吳敏菁彰化傳真）

「花在彰化」是彰化走春第一品牌，每年春節遊客破百萬，今年為了因應疫期並配合中央防疫指引措施，相關系列動態展演等全部取消，但溪州公園種植的台灣的花卉，布置異國花卉及景觀設計已陸續完成，春來花發好運發，開放遊園但相關接駁服務、表演和展售與夜街燈飾等，都告停。

花在彰化年年在溪州公園登場，123公頃的場地，栽植綿延花地毯、視覺美感無限，還有多采多姿展館，充滿尋寶樂趣，加上苗木森林，是大安公園的4.7倍，傲視全國，也呈現彰化縣是生產花卉苗木第一大縣的泱泱氣象。

彰化縣政府為了春節「花在彰化」籌備工作費盡了心力，但疫情抖然嚴峻，縣府今天正式表示，溪州公園應配合防疫工作，縣府也會安排駐派人力加強室內外人流管控。農業處表示，取消的項目包括開幕、閉幕，以及新春特別節目、夜間開園、接駁服務、舞台表演節目、親子遊樂區，還有農特產品展售、美食區等規劃，至於夜間燈飾也取消另行規劃。

農業處指出，園區內已經種植的各項花卉，還有主題館已建置濃厚異國風情的花卉佈置，以跟著農產吉祥物遊世界，利用在地草花景觀設計及動物派對大型牆面藝術創作彩繪，已陸續完成，對於民眾入場將採總量管制。

春節期間溪州公園的入園時間規劃上午9點到下午17點，為加強防疫措施，包括民眾進入園區採實名制登記，全程應配戴口罩，入口處需要量測體溫及手部消毒，同時加強開放場域及廁所等公共空間消毒頻率，也請前來參觀的民眾配合做好園區管制措施。

另外，在春節期間，還有在八卦山上有「2021彰化月影燈季」，以異國風情為主要的燈飾主題，像是中國風的「金牛照鴻運」、日本風的「朱紅的鳥居＆千鶴祈願橋」、阿拉伯風情的「阿拉丁神燈」等等，璀璨燈飾將於夜晚點亮整個八卦山。活動至2021年3月1日止下午6時至10時，也提醒民眾前往時務必配合做好防疫。

(中時 )