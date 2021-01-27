疫情延燒下，造成銷售業績不振，才剛表示要關閉菲律賓產線的日本日產汽車(Nissan)，又傳出還要在英國裁員約160人。

上周，日產高層才信誓旦旦地，承諾會在英國所屬工廠內，大幅生產電動車電池。並指出，這對這條位於英格蘭東北部桑德蘭(Sunderland)產線來說，是個大好機會，因為脫歐後英國與歐盟簽署貿易協定中，對電動車相關車用產品，享有稅率減免優惠。

日產汽車早在1986年，就設立這座英國最大汽車工廠，2019年的年產量為35萬輛左右。

除了疫情於2020年衝擊影響外，其實最近幾年來，日產汽車的經營一點都不輕鬆，除降低產量外，車款型號與營業費用也都在慢慢地減少。

日產指出，自己將不斷調整業務，以取得符合市場的極大化效率，正在與一些辦公室員工溝通未來工作安排。

本月下旬根據菲律賓新聞社（PNA）報導，日產這條組裝旗下Almera車款產線，日後一旦關掉，百餘位員工生計將面臨問題。

(時報資訊)