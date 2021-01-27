英國因新冠病毒而死亡的人數在周二破10萬人，比二戰時期平民死亡人數還多，是二戰的閃電轟炸戰役死亡人數的兩倍。

英國在周二新報1631人死亡，2.00萬人確診，累計死亡人數達10萬0162名。

英相強生(Johnson)表示，很難估算該統計數據所包含的悲傷，逝去的生命，家庭聚會沒有參加，許多親戚連告別的機會也失去。

英格蘭是英國四個國家或行政區當中人口最多，受創最重的地區。英國在1月5日將下放的權力收回，重新進入全國大封鎖，非必要餐廳、酒館、學校多數學童皆關閉，也導入進一步旅行管制。

截至周一，英國有685.3萬人接受了第一劑疫苗，有47.2萬人接受了第二劑疫苗接種。

英國首席醫療官Chris Whitty表示，很不幸的，在疫苗開始讓人感到有效果之前，未來數周還會看到更多的死者。

英國預計還將宣布「旅館隔離」政策，所有或部分入境人士將強制進行旅館隔離，並警告民眾不要預定夏天假期的旅館。內閣一負責防疫官員表示，首相已經證實了旅館隔離政策，將以適當方式宣布。

據了解英國將針對30個高風險國家入境的英國民眾進行有限的旅館隔離，這些國家包括南美、葡萄牙、非洲的維德角、南非。據媒體了解，英相拒絕了內政部關閉國界的提議。

強生曾表示，正在考慮對入境英國的人進行旅館隔離，以防堵病毒入侵。

然而在正式公布前，包括英國航空、易捷等航空公司大老闆在周二先對強制的隔離政策提出批評，呼籲要有一支援的方案。在聯名寫給首相的信中指出，政策應該基於事實，我們還沒有看到潛在的導入旅館隔離政策的急迫的科學證據；我們請求有機會能與您討論撤離該計畫，以及一支援方案。

(時報資訊)