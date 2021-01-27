台北市議員潘懷宗涉嫌利用人頭詐領助理費，過去12年來，透過服務處主任陳玉臺的鐘錶店員工請領助理費，每月薪資都被潘挪作私用，不法所得至少300萬元。士林地檢署26日約談潘懷宗、陳玉臺以及3名人頭，訊後依貪汙罪當庭逮捕潘、陳2人，並向法院聲請羈押。

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士林地檢署26日指揮台北市調查處搜索潘懷宗辦公室、陳玉臺的鐘錶店等6處，查扣行動電話、存摺等證據，並通知潘等7名被告以及4名證人到案說明，其中陳姓人頭、王姓會計等人，檢察官諭知5萬元交保，而陳姓、李姓以及潘姓人頭助理則請回。

潘懷宗辦公室「大掌櫃」陳玉臺經營鐘錶店，涉嫌利用自己的員工，掛名在議員辦公室充當助理，並請領公費薪資，檢察官調查，辦公室主任陳玉臺確實有在服務處上班，但3名人頭在過去12年間，一邊在服務處上班，一邊又在鐘錶店工作，陸續擔任公費助理，薪資全都被潘、陳2人挪作私用。

檢察官認為，潘懷宗及陳姓辦公室主任有湮滅證據、勾串共犯及證人的情形，有羈押原因及必要，均經逮捕後向法院聲請羈押禁見，其餘被告認尚無羈押必要，諭知交保或請回，檢察官將就相關事證持續調查釐清。

(中時 )