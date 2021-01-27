警追贓車撞進路旁店家，當事人怒PO文後續沒人管。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

警追贓車撞進路旁店家，當事人怒PO文後續沒人管。(中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

有民眾在臉書爆料公社po文，指21日上午在在八德區合興二街發生嚴重車禍，一輛馬自達小客車高速撞進路旁商家，導致媽媽被撞飛，指控整起事故發先原因竟是警察追逐贓車導致，受害店家不滿警方追捕嫌犯造成事故，卻沒負責處理後續，整間店全毀欲哭無淚。

當事店家發文怒批，警方追車過程中導致嚴重的財產損失要算誰的？幸好當時店內剛好沒有客人，現在無法開店營業還要照顧受傷家人，沒有收入又要支付藥費用，生活頓時陷入困境。且當晚到仁愛派出所了解後續處理狀況，警方還以「偵查不公開」為由不給看監視器影像，甚至被員警喝斥離開，人民保母如此態度求助無門。

中壢警分局指出，21日上午9時許，仁愛派出所員警於新中北路上發現一部失竊車輛，警方尾隨其後欲示警其停車時竊嫌即加速逃逸，因車速過快失控撞入合興二街之民宅，竊嫌棄車逃逸，警方立即上前追緝，合力將竊嫌逮捕壓制，於身上起獲改造槍枝、毒品等贓證物，全案依槍砲、毒品、竊盜及過失傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，車禍發生當下第一時間，因嫌犯逃跑，副駕駛座員警下車追緝，而開車的員警確認小吃攤狀況後，立即通知救護車到場處理傷患救護，並通知消防車至現場警戒。過程中符合追緝刑案車輛作業程序之規定，後續也已依規定受理店家提出之過失傷害告訴，有關店家相關損失依法定程序向犯嫌求償。

(中時 )