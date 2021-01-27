金門縣長楊鎮浯跨海贈送防疫酒精，鄭文燦市長回應：「風雨故人來，患難見真情」。（金門縣府提供）

桃園市浯江金門同鄉會理事長李仁雄、創會理事長李寧源、副理事長李淑華、財務長董碧璇、楊國安理事、旅台鄉親同時也是桃園市議員的謝美英等人也陪同楊縣長一行到場。（金門縣府提供）

「桃園加油！金門相挺！」部桃醫院疫情延燒，桃園市首當其衝。金門縣長楊鎮浯今（27）日上午跨海將金酒公司自製防疫酒精3456瓶，送交鄭文燦市長手中協助抗疫，展現姐妹縣市情誼，同心協力攜手度過疫情難關。

楊鎮浯表示，桃園正面對著最艱難的時刻，同屬國門做為「小三通」防疫第一線的金門最能感同身受，而金門與桃園是姐妹縣市，很多旅台鄉親都住在桃園，在金門還有一條標記著2地情誼的「桃園路」，金門在此刻跨海提供防疫物資，期待給予桃園市最大的精神支持。

楊鎮浯強調，去年2月，金門鄉親在台居家檢疫找不到返國的防疫旅館，桃園市府團隊伸出援手持續至今，讓金門鄉親由衷感激，相信在中央疫情指揮中心的調度與鄭文燦市長的領導下，一定能走過這段疫情緊繃期。

鄭文燦市長也表示，他看到楊縣長在臉書中特別強調「防疫同心、不分彼此，桃園和金門都是國門第一站，承擔更重大的防疫責任」，今天楊縣長跨海贈送防疫酒精，有如「風雨故人來、患難見真情」，讓人感受很深，而現在只有1個目標，就是部桃引發的15個確診案例，在未來幾天能把所有風險匡住，社區風險可以降低下來。

桃園市浯江金門同鄉會理事長李仁雄、創會理事長李寧源、副理事長李淑華、財務長董碧璇、楊國安理事、旅台鄉親同時也是桃園市議員的謝美英等人也陪同楊縣長一行到場。

(中時 )