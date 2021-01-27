金融巨鱷高盛(Goldman Sachs)去年總算了結一馬公司醜聞案，但與各國政府和解代價總計花逾50億美元(約1413億台幣)，董事長兼CEO索羅門(David M. Solomon)雖未被指控涉案或有不當行為，但被董事會要求扣薪1000萬美元(約2.83億台幣)，包括財務長在內3名其高級副手也共被扣薪2100萬美元。

高盛董事會去年10月決議就指出，相較於該行在和解上的花費，扣留索羅門及其3名副手共3100萬美元年薪做法是「適當的」。扣薪後索羅門去年領到年薪仍高達1750萬美元(約4.94億台幣)，他被要求繳還的酬勞約僅相當於年薪36.4%，而且從高盛披露資訊，扣薪只是一次性處罰，而非常態，索羅門年薪仍維持2750萬美元。

一馬公司全稱是一個馬來西亞發展有限公司(1Malaysia Development Berhad，縮寫1MDB)，由馬來西亞財政部全資持股，醜聞爆發於2015年，馬來西亞前首相納吉(Najib bin Abdul Razak)被控貪汙，將該公司超過26.7億令吉(當時匯率約近7億美元)資金轉入私人帳戶，導致其領導國民陣線政權在2018年垮台。

新政府重啟調查後，發現高盛涉及其中，並曾協助1MDB出售債券，從中獲取6億美元手續費利益，於是要求美國司法部協助追繳。高盛亞洲子公司於去年10月22日承認違反美國聯邦法律FCPA(海外反腐敗法)，並向馬來西亞、新加坡、香港、英國共計支付超過50億美元罰金，其中大部分交給馬來西亞政府，換取不起訴高盛及其亞洲、新加坡子公司。

醜聞重新進入投資人視野，也影響高盛周二(26日)紐約股價，收跌0.45%跑輸道瓊工業指數大盤，盤後續挫0.27%，報281美元。

(中時新聞網)