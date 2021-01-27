台大公衛學者陳秀熙今天指出，桃園醫院武漢肺炎群聚感染，使民眾警覺性提高，只要堅持現行防疫措施，這波群聚流行應會在1、2週內結束。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天透過線上直播分析指出，恐怕要等到3月之後，國際COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情才有可能大幅度下降。台灣目前雖發生醫院群聚，但以人口數來計算單週感染率，世界排名仍在低危險的前30名之內。

陳秀熙強調，在全世界大流行的角度下，台灣發生醫院群聚感染是不可避免的。他觀察到，部桃群聚事件發生後，民眾警覺性提高，讓台灣未來發生社區感染率的可能性降低很多。只要堅持現行防疫措施，這波醫院群聚流行會在1、2週內結束。

國際疫情部分，美國近日疫情逐漸趨緩，陳秀熙引述學界分析指出，可能與人民逐漸願意戴口罩、保持社交距離有關。去年美國透過調查發現，戴口罩的比例和社區傳播率呈現「負相關」，拜登上任後立即宣布「100天戴口罩挑戰」政策，可望消弭先前各州防疫措施差異的界線，加上擴大施打疫苗，可期待美國疫情逐漸受到控制。

巴西疫情也值得關注，學界最新針對亞馬遜河流域最大城市瑪瑙斯的研究指出，自然感染恐難以達到「族群免疫」效果，維持社交距離、降低疾病傳播才是遏制武漢肺炎病毒流行最有效的方式。

陳秀熙指出，「族群免疫」是指族群內有一定比例人口被感染或具有免疫力，使病毒不易繼續傳播。巴西瑪瑙斯在去年6月的盛行率已達到66%，並於10月上升至76%，利用已知研究估算的R0值為2.5到3推算，該地區應已達族群免疫的閾值，但疫情仍然繼續擴散，巴西政府不得不增強封鎖、口罩、社交距離等管制措施。

陳秀熙以巴西經驗說明，若想以自然感染達到「族群免疫」阻擋大規模流行，所付出的代價非常高，會產生非常多的死亡，「這是我們不樂見的。」至於各國疫苗施打的效益，也有待科學證據持續產生，才能做出正確的結論。

另外，陳秀熙研究團隊今天在直播中，也花了相當多的時間論述病毒變異對疫苗效益的正反面爭論。英國病例報告顯示，新變種病毒可突破首次感染康復後產生的自然抗體，造成「再次感染」，顯示新變異病毒，的確可能會影響疫苗效益。

然而學界也提出，可藉由監測系統確認，若非完全免疫識別逃逸，就代表疫苗仍具有效力存在。目前輝瑞（Pfizer）和楊森（Janssen）疫苗證實在病毒變異存在下，仍存在有效性。

(中央社)