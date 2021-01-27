美國參議院26日以高票通過布林肯出任國務卿的人事案，日本外相茂木敏充與他舉行電話會談，兩人均認為要加強美日同盟，以實現「自由且開放的印度太平洋」戰略。

日本放送協會（NHK）報導，美國總統拜登指名布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿，參議院26日通過這項人事案。布林肯在國務院宣誓就任。

兩人電話會談中一致同意將加強美日同盟。茂木表示，東亞的安全保障環境趨於嚴峻之際，包含美國認為釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）適用美日安保條約第5條一事在內，肯定美國的明確表態。

布林肯回應指出，美國的態度不會改變。

對於加強美日同盟以實現自由開放的印太、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫對策、氣候變遷等議題，兩人在電話會談中都表示美日要密切合作因應。兩人期盼早日會面，茂木有意訪問美國。

布林肯一就任美國國務卿，日本是繼加拿大之後第2個與布林肯舉行外相會談的國家。茂木說，這可證明拜登政府很重視美日同盟並關注印太。

(中央社)