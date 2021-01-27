2022、2024大選話題不斷，有民調專家根據長期相關數據，針對各黨可能的選手進行觀察，如果按照這個民調不變的話，他斷言，2024總統大選一定是新北市長侯友宜當選，但他不可能參選，而台北市長柯文哲則是毫無機會當選。

長期研究觀察民調趨勢的《美麗島電子報》董事長吳子嘉，今（27）日在廣播節目「POP撞新聞」中表示，該電子報針對侯友宜、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、柯文哲、前新北市長朱立倫，每兩個月做一次信任度調查，侯友宜長期最高，一直維持7成以上，所以勝選機會也最高，如果按照這個民調不變的話，2024一定是他當選，但「他不會選」。

侯友宜為什麼能長期領先？吳子嘉認為，因為看到侯友宜不會馬上聯想到國民黨，沒有那麼藍、覺得侯友宜是台灣派，可是侯友宜可以長期以來都拿到7成多的民調，不可思議。

吳子嘉在廣播節目「POP撞新聞」中，分析2024總統選情。（圖／摘自POP Radio聯播網 官方頻道YouTube）

過去行政院長蘇貞昌、朱立倫都當過新北市長，吳子嘉指出，有看過7成多的新北市長嗎？甚至全國候選人當中做總統民調，還沒看過侯友宜這種人，第一次出現，講更坦白的，「侯友宜沒有貪污嘛，歷任新北市長都有部下出事情被調查或被關嘛」，而民調就是一個口碑。

吳子嘉表示，如果侯友宜出來選2024，國民黨選機會非常大，但他不可能參選，因為2022民進黨一定搞他，加上他的個性及為人，若2022連任新北市長一定會答應做好做滿，除非國民黨團結一致推他出來，但不可能。

此外，吳子嘉也斷言，朱立倫今年會參選國民黨主席，且百分之百一定當選、2024百分之百出來選總統，但有一個變數，如果2022國民黨大敗，他就掛掉了，所以要靠侯友宜幫他維持2022大勝；而2022勝敗的指標在桃園，如果2022國民黨拿下桃園，就可以宣布2022大勝。至於人選，他說，「江啟臣可以選桃園啊，沒問題」。

(中時新聞網)