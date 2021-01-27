新冠肺炎疫情在全球持續延燒，中央研究院院長廖俊智從去年開始，廣召藥物、疫苗、檢測產品等專業機構建與研究人員，組成「抗疫平台」國家隊，其中中研院翁啟惠院士及基因體研究中心洪上程特聘研究員兼主任等人的研究團隊，經過將近一年的研究，從現有藥物及保健品，找出5種具有抑制新冠病毒活性效果的潛力藥物，包括抗瘧疾藥物美爾奎寧(Mefloquine)、抗愛滋病藥物奈非那韋(Nelfinavir)、中草藥靈芝多醣體RF3 、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物。

中研院指出，面對新冠病毒的變異及迅速傳播，疫苗恐怕無法提供全面防護，治療藥物開發刻不容緩，但是新藥研發緩不濟急，透過老藥新用則可加速進程，快速讓藥物上線應戰。

●從超過3,000個藥物中 篩選出5款潛力藥物

洪上程主任表示，去年疫情開展初期，在廖俊智院長號召建立抗疫平台下，他和翁啟惠院士即整合協調十數位研究人員，包括中研院基因體研究中心、化學所、台大藥學系等單位，迅速整合各方專長加以解析，展開藥物篩選和作用機制探討的任務。

團隊首先收集市面上2,855個被美國食藥局(FDA)核准使用的人類或動物用藥，同時也從傳統中草藥典籍中挑選出近200種具有治療病毒感染療效的藥材，由詹家琮博士團隊於P3實驗室進行抗病毒感染的細胞實驗，初步篩選出具潛力的15個藥物，接著再以敘利亞倉鼠進行動物測試，讓藥物實際與病毒株正面交鋒，以準確測定抑制病毒的效果。

新冠病毒複製週期與潛在之藥物標靶。(圖/中央研究院提供)

●研發抗病毒藥物關鍵 在於阻斷病毒的複製過程

研究發現，抗瘧疾藥物美爾奎寧、抗愛滋病藥物奈非那韋、靈芝多醣體RF3、全株薄荷及全株紫蘇之萃取物等5款現有藥物及保健品，具有抑制病毒活性效果。透過倉鼠動物實驗後，證實此5種藥物能有效減少老鼠肺部的病毒量。

洪上程主任解釋，當病毒黏附到宿主細胞表面，藉由胞吞作用進入細胞後，會先脫膜，將自己分解，接著再進行轉錄/複製、蛋白水解、轉譯、轉譯後修飾，組合成一個個新病毒，最後再透過胞吐作用，釋出複製後的新病毒。這一系列的步驟皆需要很多不同功能的病毒蛋白參與，若能有效抑制其中一個或二個以上的病毒蛋白活性，譬如蛋白水解酶和RNA聚合酶等，將可阻斷病毒複製。

●防疫避感染 用藥方式以在家口服、避免到醫院才是最佳策略

翁院士指出，以目前趨勢看來，新冠肺炎可能將演變成隨時會爆發的傳染病，再加上快速變異的特性，除了發展廣效型疫苗以提供長遠保護外，從現有藥物及保健品篩選出有效的抗病毒藥物可以應急，補足疫苗無法涵蓋的範圍，用藥方式以在家口服、避免到醫院才是最佳策略。

研究團隊表示，這項研究僅完成細胞和倉鼠測試，但尚未進行人體試驗。目前已先申請專利，未來若能有廠商技轉，針對此5種實驗結果表現良好的藥物，接續進行臨床實驗，調配出適切的配方，將有機會作為疫情大爆發、出現緊急狀態時的準備用藥。大家共同的目標就是期盼能尋找潛在的小分子藥物，為新藥研發提供更多可能性，最終希望能找到如「克流感」般治療流感病毒的口服藥物。

從現有藥物和保健品找出有效對抗新冠病毒感染的藥方的研究團隊，集結了中研院基因體研究中心、化學所、台大藥學系等單位，迅速整合各方專長加以解析。(圖/梁惠明攝)

這項重大研究的論文全文〈從現有藥物和保健品找出有效對抗新冠病毒感染的藥方〉，已於今年1月15日發表在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上。

(中時新聞網)