為降低空汙衝擊2022選情，立法院副院長蔡其昌昨拋出「中火燃煤機組除役不拆除」主張後，今進一步攻擊說，用「燃氣機組」取代「燃煤機組」才能解決空污，但台中市長盧秀燕為了捍衛自己的政治利益，卡關燃氣電廠1整年，還整天說要減煤，「我也可以喊明天燃煤電廠全部關掉啊，但做得到嗎？做不到嘛！」

值得注意的是，蔡其昌此次發動突襲，被視為是競選2022台中市長的起手式，今天他被問到這個問題，他直白地說，「如果我真的有一定要選，我們（指跟盧秀燕之間）還有很多可以競爭，雖然我肯定盧市長緊踩住空污議題，但可不可以不要拿市民健康當成我們競爭的籌碼？」台電擬增設中火2部燃氣機組，國民黨立院黨團要求台電承諾增設2部燃氣機組的同時，要汰除4部老舊燃煤機組，未獲台電同意。台中市府亦有此要求，以求取供電與環境的平衡。對此，蔡其昌昨提出僅具有建議行政機關性質的「主決議」，呼籲台電將台中電廠10部燃煤機組，從原訂全數在2046年除役時間，提早至2035年，但不拆除。

對此，蔡其昌今進一步接受廣播專訪說明指出，台中燃煤電廠是國民黨興建的產物，過去他就不斷抗議，要求改善空污，直到蔡英文當總統才開始推動能源轉型。他說，賴清德當行政院長時，他還特別到政院拜託提早讓燃氣上線，因為只有把「燃煤」改「燃氣」，空汙才可能下降。

因此，蔡其昌說，盧秀燕當市長後一直說中火燃煤數有下降，但這不是她一個人的功勞，而是屬於蔡政府、前市長林佳龍及台電「大家的功勞」。

對於燃煤改燃氣，蔡其昌說，「如果我能夠關，我也希望明天就全部關掉，但關掉就沒電了啊！」就像舊車換新車，總不能新車還沒拿到，就先把舊車賣掉，但盧秀燕卻是要求燃氣機組還沒上線，就要求燃煤機組立刻除役，還藉此透過都市審議卡關燃氣機組1整年，導致燃氣上線時間不斷往後退。

由於蔡其昌的主張是「燃煤機組除役不拆除」，引來打假球的質疑。對此，蔡其昌說，不拆除的原因是燃氣的儲存槽有其限制，頂多只能存放兩個禮拜，但現在共軍飛機每天擾台，要是天然氣運輸被中斷了怎麼辦，難道要自己挖？所以講他打假球，是亂講一通，不知道在講什麼。

主持人順勢問說「所以是盧秀燕刻意假球？」「因為空氣繼續不好，2022就可以繼續罵民進黨，還可以說要重啟核電？」蔡其昌說，「我不想揣測這件事，但有一種論述是這樣」。他強調，減煤只是短期，長期就是要換掉燃煤，但盧秀燕把燃氣拖了一整年，僵持住只為了自己的政治利益。

蔡其昌還向盧秀燕提出「會面邀請」說，他會拿這個主張去跟盧秀燕談，但能不能拜會也要盧秀燕同意。他強調，「妳為了守住政治利益，受傷的是誰請想清楚，我可以去拜訪你，一起想解方法，但不是漫天喊價」。

(中時 )