台中市太平區一江橋下1名53歲陳姓男子23日被發現全身燒傷，緊急送醫後宣告不治。警方追查後發現，報案的周姓女子舉止古怪，竟是在案發地8公里外打電話報警，因此25日將她傳喚到案，並出示死者陳男燒傷照突破她的心防，周女才坦承過去曾被對方毆打而懷恨在心因此犯案，訊後被依《殺人》罪嫌送辦，檢方複訊後向法院聲請羈押。

警方調查，陳男是街友，平日住在一江橋下，23日清晨7時許，消防局接獲1名女子報案，指稱一江橋下有人被燒傷，警消人員趕抵後，發現陳男頭部、背部及雙手約30%的2度燒燙傷，倒在燒黑的床墊旁，送醫後仍因傷勢太重，25日上午不治。

不過，經警方比對報案通聯記錄和監視器發現，發現周女在案發地點8公里外的大里區打公用電話報警，由於2地相隔距離遙遠，警方認為周女行為有違常理，通知她到案說明。

周女先是否認涉案，直到警方拿出陳男全身嚴重燒傷照片，她才因良心不安坦承犯行。周女供稱2人酒後起口角曾遭陳男毆打因而懷很在心，故意趁對方酒醉拿打火機點燃床墊和旁邊雜物，要燒死陳男。令人驚訝的是，警方深入追查，周女之前就曾有縱火燒陳男的紀錄，訊後依將周女依法移送台中地檢署偵辦。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)